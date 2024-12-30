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وزير الخارجية الكويتي: زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن ونؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها

12/30/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 30 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الاثنين إن "زيارتنا لدمشق تحمل رسالة تضامن باسم دول مجلس التعاون نؤكد من خلالها التزامنا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها مع رفض كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تؤثر على شؤونها الداخلية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليحيا مع نظيره السوري في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في ختام زيارته الى العاصمة السورية دمشق والتي التقى خلالها القائد العام للادارة السورية الجديدة احمد الشرع.
وأضاف اليحيا أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركة لتعزيز اواصر الاخوة والتعاون ودعم الامن والاستقرار في المنطقة.
وذكر أن زيارة الوفد الخليجي تأتي بناء على تكليف من دول المجلس وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي ال46 الذي عقد في دولة الكويت يوم الخميس الماضي.
وأكد أن أمن وسلامة سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن الاقليمي واستقرار المنطقة الذي يعتمد على رؤية موحدة تعزز المصالح المشتركة لشعوبنا.
وبين أن لمجلس التعاون الخليجي دور في دعم الشعب السوري منذ اندلاع الازمة في عام 2011 وقد بادرت دول المجلس لتقديم الدعم الانساني واستكمالا لهذا النهج الانساني وجه حضرة صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على النحو العاجل بتقديم المساعدات ذات الاولوية للشعب السوري الشقيق تاكيدا على التزام دولة الكويت ودول المجلس المستمر بدعم الشعب السوري.
وبين إن اجتماع اليوم استعرض الأوضاع الميدانية والسياسية وسبل تعزيز التعاون في المجالات الانسانية والتنموية وبالاخص تحقيق التعافي الاقتصادي بما يضمن للشعب السوري الشقيق استعادة حياته الكريمة وتحقيق تطلعاته في التقدم والازدهار.
وأشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.
بدوره دعا وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني دولةالكويت إلى إعادة فتح سفارة الكويت في دمشق واستئناف العلاقات الدبلوماسية في القريب العاجل.
وثمن الشيباني مواقف دولة الكويت التي وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري طوال الأعوام الماضية وكان لها بصمة لن ينساها السوريين في الجانب الانساني والإغاثي.
وأكد ترحيب بلاده بموقف الكويت الداعم لاستقرار سوريا والذي يشدد على وحدة الشعب السوري واشراك كافة اطياف الشعب في الحكومة الجديدة.
وشدد على أن العلاقات العربية ستعود بالنفع على الشعب السوري وتوطد الاخوة بين الشعوب لتعود سوريا لدورها العربي الذي غاب عنها طوال السنوات الماضية.
ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن "هدف زيارتنا لدمشق هو نقل رسالة موحدة بوقوف دول المجلس إلى جانب سوريا كما تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا".
وأكد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها لافتا إلى أن دول المجلس التعاون الخليجي تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان ودول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها. (النهاية)

ع م ن / ف ا س




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