الرئيسان الاماراتي والتركي يبحثان الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 30 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الاماراتي من نظيره التركي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما.
وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها. (النهاية)
م ع ح ع
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