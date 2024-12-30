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الرئيسان الاماراتي والتركي يبحثان الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

12/30/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 30 - 12 (كونا) -- بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عددا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الاماراتي من نظيره التركي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تدعم مصالح البلدين وتعزز رؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما.
وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا أهمية العمل على تعزيز أسباب السلام في المنطقة وكل ما يحقق الأمن والاستقرار لشعوبها. (النهاية)

م ع ح ع



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