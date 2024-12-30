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الوديعة السعودية أنقذت اليمن - جريدة الوطن السعودية

12/30/2024 2:52:49 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد الشارع اليمني فرحة عارمة وتقديرًا واسعًا؛ عقب إعلان الوديعة السعودية بقيمة نصف مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني. وتناقل المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل شكر وعرفان للمملكة العربية السعودية على مواقفها الثابتة والداعمة لليمن في مختلف الأوقات والظروف، معتبرين هذه الوديعة امتدادًا لسلسلة من المواقف الإنسانية والاقتصادية العظيمة.
وقت حساس
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، في تصريح خاص، أن الوديعة السعودية جاءت في وقت شديد الحساسية. وقال: ((كانت موارد اليمن تتراجع بشكل كبير، والاقتصاد يمر باختناقات حادة، ما أدى إلى عجز الحكومة عن تسليم المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين)).
وأوضح أن الوديعة السعودية ساهمت في تغطية مرتبات الموظفين الحكوميين، وساعدت على تحقيق التوازن في السوق المحلية، خاصة في سوق الصرف، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للدولة والمجتمع.
عجز كبير
وأشار غالب إلى أن توقف صادرات النفط والغاز، إلى جانب الأحداث الجارية في البحر الأحمر، تسبب في عجز كبير في موارد الدولة، مما أثر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. لكنه شدد على أن الوديعة السعودية كانت المنقذ للاقتصاد اليمني، حيث عززت استقرار العملة المحلية وساهمت في تلبية الاحتياجات العاجلة لتشغيل المرافق الحكومية.
وأضاف قائلاً: ((لولا الودائع السعودية، لكان الوضع مختلفًا تمامًا، والانهيار في كل الجوانب كان سيكون كبيرًا جدًا. وإن الدعم السعودي مكن البنك المركزي من ضبط استقرار صرف العملة والأسعار في السوق)).
ارتياح شعبي
وعلى الجانب الشعبي، قال شيخ شمل قبائل خولان بن عامر في صعدة، الشيخ يحيى بن مقيت، إن اليمنيين استبشروا خيرًا بالوديعة السعودية التي ساهمت في تعافي الاقتصاد اليمني ووقف انهيار العملة المحلية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف: ((لطالما كانت مواقف القيادة السعودية مع اليمن تاريخية وثابتة.
ونثمن هذا الدعم، وندعو للقيادة السعودية بدوام التوفيق والاستقرار. السعودية دائمًا معنا في المواقف الحرجة، وخيرها يصل إلى كل بقاع الأرض)).
دعم سعودي ثابت
وتؤكد الوديعة السعودية الأخيرة استمرار مواقف المملكة الثابتة في دعم اليمن وشعبه، وتبرز الدور الإنساني والاقتصادي للسعودية في المنطقة، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
- الوديعة السعودية جاءت في وقت حرج وحساس للاقتصاد اليمني.
-دعم الوديعة أسهم في تغطية مرتبات الموظفين منذ أغسطس 2023.
- ساعدت الوديعة في استعادة استقرار العملة المحلية وضبط أسعار السلع الأساسية.
- توقفت صادرات النفط والغاز مما أدى إلى نقص كبير في موارد الدولة.
- المملكة دعمت الاقتصاد اليمني لتجنب انهيار شامل في الخدمات والمرافق الحكومية.
- الدعم السعودي كان له أثر مباشر في مواجهة احتياجات المواطنين والمجتمع.
- الوديعة منعت موجة غلاء متوقعة مع اقتراب شهر رمضان.
- التفاعل الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعكس امتنان اليمنيين للسعودية.
- شيخ قبائل خولان بن عامر: السعودية دائمًا في صف اليمن بمواقف ثابتة وصلبة.
- الدور السعودي يعكس شراكة تاريخية وإنسانية تمتد لعقود طويلة.

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