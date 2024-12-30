وزارة الزراعة توقع 6 اتفاقيات لاستغلال مشاريع الحصاد المائي

MENAFN - Khaberni) خبرني - وقع الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، 6 اتفاقيات مع رؤساء الجمعيات التعاونية المحلية، بهدف استغلال الحصاد المائي في الأغوار الجنوبية.

وبحسب بيان للوزارة، تأتي الاتفاقيات التي وقعت في مبنى الوزارة، في إطار تشجيع نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء في القطاع الزراعي.

وقال الحنيفات، إن الاتفاقيات جاءت لإيجاد فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، مبينا أن الوزارة ركبت مضخات مياه تعمل على الطاقة الشمسية لحفائر الحصاد المائي وتم إيصالها إلى التعاونيات الزراعية في منطقة المشروع.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستقوم بتوسيع تلك الأنشطة في المستقبل لأهميتها في كفاءة استغلال مياه الحفائر الترابية وخلق فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.

من جانبهم، أشار رؤساء الجمعيات إلى أهمية المشروع في تقليل استنزاف المياه الجوفية وخفض تكلفة الطاقة في الزراعة وزيادة دخل المزارعين المستفيدين من حفائر الحصاد المائي.