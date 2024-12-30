وزارة الزراعة توقع 6 اتفاقيات لاستغلال مشاريع الحصاد المائي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وقع وزير
الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، 6 اتفاقيات مع رؤساء الجمعيات التعاونية المحلية، بهدف استغلال مشاريع
الحصاد المائي في الأغوار الجنوبية.
وبحسب بيان للوزارة، تأتي الاتفاقيات التي وقعت في مبنى الوزارة، في إطار تشجيع نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء في القطاع الزراعي.
وقال الحنيفات، إن الاتفاقيات جاءت لإيجاد فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية والاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، مبينا أن الوزارة ركبت مضخات مياه تعمل على الطاقة الشمسية لحفائر الحصاد المائي وتم إيصالها إلى مزارع التعاونيات الزراعية في منطقة المشروع.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستقوم بتوسيع تلك الأنشطة في المستقبل لأهميتها في كفاءة استغلال مياه الحفائر الترابية وخلق فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.
من جانبهم، أشار رؤساء الجمعيات إلى أهمية المشروع في تقليل استنزاف المياه الجوفية وخفض تكلفة الطاقة في الزراعة وزيادة دخل المزارعين المستفيدين من حفائر الحصاد المائي.
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