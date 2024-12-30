مكافحة الفساد : تحصيل 141 مليون دينار خلال العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
وقال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف، أن موازنة الهيئة بلغت نحو 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها.
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