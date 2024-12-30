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مكافحة الفساد : تحصيل 141 مليون دينار خلال العام الحالي

12/30/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة نمر السليحات، موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.


وقال السليحات خلال الجلسة التي حضرها أعضاء اللجنة المالية، إن إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، يعبر عن إرادة سياسية جادة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه والوقاية منه بشكل مؤسسي وراسخ، مشيرًا إلى أن الهيئة تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضاف، أن موازنة الهيئة بلغت نحو 7.5 مليون دينار بنمو نحو 1.6 مليون دينار، معظمها مخصص للإنفاق الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة المالية لا تنوي الخوض في تفاصيل الموازنة من منطلق دعمها لجهود الهيئة، بل تركز على أهمية كفاية المخصصات المالية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وتطوير كفاءة العاملين فيها.

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