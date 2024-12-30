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مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يعقد اجتماعه الـ62

12/30/2024 8:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات اجتماعه الثاني والستين، اليوم الاثنين، وجاهياً للمقيمين في أرض الوطن وعبر الاتصال المرئي لمن هم في الخارج.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله، رئيس مجلس الأمناء ممدوح العبادي، وبرئاسة، رئيس مجلس الإدارة أحمد صبح، وحضور المدير العام عودة مشارقة، ومدير المتحف محمد حلايقة.

وفي بداية الاجتماع، تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس ياسر عرفات وأرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة، موجهين التحية إلى المعتقلين الأبطال في ظل ما يمرون به من تنكيل بشع، داعين الله أن يخفف عن أهلنا في القطاع.

وتوقف المجلس عند استمرار المذابح والقتل والتدمير والتجويع في غزة بعد مرور 451 يوماً عليها وتصاعدها في الضفة الغربية.

واطلع المجلس على سير عمل المؤسسة وبرامجها في عام 2024، وناقش مجمل القضايا والأمور المتعلقة بذلك، واتخذ القرارات المتعلقة بها.

كما ناقش المجلس مخرجات اللقاء الذي أجرته إدارة المؤسسة مع موظفيها بتاريخ 9/12/2024، وتم اعتماد خطة العمل التفصيلية لفعاليات المؤسسة ونشاطاتها خلال عام 2025.

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