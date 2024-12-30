مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات يعقد اجتماعه الـ62

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - عقد مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات اجتماعه الثاني والستين، اليوم الاثنين، وجاهياً للمقيمين في أرض الوطن وعبر الاتصال المرئي لمن هم في الخارج.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله، رئيس مجلس الأمناء ممدوح العبادي، وبرئاسة، رئيس مجلس الإدارة أحمد صبح، وحضور المدير العام عودة مشارقة، ومدير المتحف محمد حلايقة.
وفي بداية الاجتماع، تم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الرئيس المؤسس ياسر عرفات وأرواح الشهداء في قطاع غزة والضفة، موجهين التحية إلى المعتقلين الأبطال في ظل ما يمرون به من تنكيل بشع، داعين الله أن يخفف عن أهلنا في القطاع.
وتوقف المجلس عند استمرار المذابح والقتل والتدمير والتجويع في غزة بعد مرور 451 يوماً عليها وتصاعدها في الضفة الغربية.
واطلع المجلس على سير عمل المؤسسة وبرامجها في عام 2024، وناقش مجمل القضايا والأمور المتعلقة بذلك، واتخذ القرارات المتعلقة بها.
كما ناقش المجلس مخرجات اللقاء الذي أجرته إدارة المؤسسة مع موظفيها بتاريخ 9/12/2024، وتم اعتماد خطة العمل التفصيلية لفعاليات المؤسسة ونشاطاتها خلال عام 2025.
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