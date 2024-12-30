بحريني يهرب بطفله الرضيع ويطلق زوجته دون علمها

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم تتصور وافدة عربية مصيرها الذي تعيشه في الوقت الراهن، بعدما قرر زوجها إنهاء العلاقة وحرمانها من طفلها الرضيع! بطريقة أشبه بقصص الدراما!، فكيف بدأت القصة التي تناسلت أحداثها في البحرين؟ تشير وقائع الحكاية إلى رغبة الزوج البحريني الخلاص من زوجته، وذلك بإيهامها السفر لإحدى الدول ومن ثم الذهاب لبلدها الأم حتى يرى أهلها ابنهم الرضيع لأول مرة، إلا أن ما حدث لم يكن في حسبانها.

إذ قرر الزوج السفر بزوجته إلى دولة عربية ومن ثم الذهاب إلى بلدها، إلا أن الزوج الذي بات ينظر في أمره في محاكم البحرين خدع زوجته بأنه لم يتمكن من الحصول على أي حجز للتوجه لبلدها الأم في أثناء بحثه لعدة أيام، وبعدئذ أخبر زوجته أنه وجد حجزاً واحداً لها لتتمكن من الذهاب لبلدها على أن يقوم باللحاق بها برفقة ابنها الرضيع في اليوم التالي، وبالفعل اقتنعت الزوجة وذهبت، وبمجرد سفرها، اتصل بها زوجها متحججاً بأنه لم يتمكن من اللحاق بها بحجة أن ابنهما يحتاج إلى تأشيرة دخول، علاوة على ادعاء الرجل إصابته بكسر في يده ويحتاج لإجراء عملية، وظل المستأنف ضده يوعد المستأنفة بأنه سيرتب الأمور وسيلحق بها، وقد صبرت المستأنفة مصدقة المستأنف ضده رغم كذبه.

وبعدئذ، عاد الزوج إلى البحرين مع ابنه، واتخذ الإجراءات كافة لمنع التواصل مع زوجته، وذهب بعدئذ إلى المحكمة ليطلقها دون علمها بذلك عن طريق محكمة الإجراءات بحجة أنها أجنبية ولا ترغب في العودة للبحرين، وعلى حد قوله أنها قد طلبت تطليقه منها، ورفع دعوى أمام المحكمة ليأخذ حضانة الابن دون علمها بذلك.

إضافة إلى تزويد المحكمة برقم هاتفه على أنه رقم هاتف طليقته! وبسبب فعلة الطليق لم تصل لطليقته أي رسائل من المحكمة أو أي إخطار عما يجري، وكان الرجل يتعامل مع السيدة التي باتت طليقته بشكل طبيعي يخفي عنها الواقع، قاطعاً وعوداً باللحاق بها في أقرب فرصة ممكنة، أما في واقع الأمر فإنه طلقها دون علمها ليكسب حضانة الابن بحجة أنه لا يعلم لها موطنا ولا يتوقع عودتها.

وأشارت صحيفة "البلاد" البحرينية إلى أن المستأنف ضده قد أقر بأن الابن في رعايته الفعلية بعدما خطفه من والدته وأبعده عنها، مشيرًا إلى رغبته بجعل زوجته الأولى وأفراد عائلته يعتنون به، دون اكتراثه بأمر زوجته الثانية أم الطفل.

حسب الصحيفة فإنه قدّم معلومات مغلوطة للمحكمة كرقم هاتفه على أنه رقم هاتفها، كما لم يقدم الدليل على أن طليقته لا ترغب في العودة لمملكة البحرين طالبة من هيئة المحكمة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإجراءات الشكلية وتعمد المستأنف ضده الحؤول بين التبليغ الصحيح للمستأنفة.

يذكر أن المستأنفة بمساعدة سفارة مملكة البحرين في بلادها تمكنت من العودة للبلاد لحضور الجلسات، وتم حجز الاستئناف للحكم بتاريخ 9 يناير 2025.