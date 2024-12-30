تدشين مركزين تابعين لبرنامج توظيف+ في مجمع ريادات ومجمع الإنماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة العمل عن تدشين أول مركزين تابعين لبرنامج "توظيف+" في كل من مجمع "ريادات" في منطقة عالي، والذي سيتم إدارته من قبل شركة KPMG فخرو، ومجمع "الإنماء" في منطقة الرفاع، والذي سيتم إدارته من قبل شركة "Propel Consultant"، كجزء من مبادرة مراكز التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسيقدم المركزان عددًا من الخدمات للباحثين عن عمل من خلال إتاحة فرصة الحضور الشخصي، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من خلال مراكز التوظيف.
ويقدم برنامج "توظيف+" الفرصة للمؤسسات في الوصول إلى قاعدة واسعة من الكوادر الوطنية لملء الشواغر الوظيفية، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى مثل الحصول على دعم الأجور من "تمكين" من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، ومطابقة الوظائف واختيار المرشحين وإعدادهم للمقابلات.
فيما يقدم البرنامج للباحثين عن عمل، من المسجلين وغير المسجلين في وزارة العمل، عددًا من الخدمات التي تشمل الإرشاد المهني ومطابقة الوظائف، إضافة إلى الورش والدورات التدريبية التي من شأنها تجهيزهم للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص والمحافظة عليها.
ويستقبل المركزان الزوار من الباحثين عن عمل الراغبين في التسجيل في منصة البرنامج بشكل حضوري خلال أوقات العمل الرسمية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم افتتاح فيها مراكز تابعة لبرنامج "توظيف+"، فيما سيتم تدشين العديد من المراكز الأخرى التابعة للبرنامج، والتي يتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
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