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تدشين مركزين تابعين لبرنامج توظيف+ في مجمع ريادات ومجمع الإنماء

12/30/2024 8:05:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت وزارة العمل عن تدشين أول مركزين تابعين لبرنامج "توظيف+" في كل من مجمع "ريادات" في منطقة عالي، والذي سيتم إدارته من قبل شركة KPMG فخرو، ومجمع "الإنماء" في منطقة الرفاع، والذي سيتم إدارته من قبل شركة "Propel Consultant"، كجزء من مبادرة مراكز التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسيقدم المركزان عددًا من الخدمات للباحثين عن عمل من خلال إتاحة فرصة الحضور الشخصي، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من خلال مراكز التوظيف.
ويقدم برنامج "توظيف+" الفرصة للمؤسسات في الوصول إلى قاعدة واسعة من الكوادر الوطنية لملء الشواغر الوظيفية، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى مثل الحصول على دعم الأجور من "تمكين" من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، ومطابقة الوظائف واختيار المرشحين وإعدادهم للمقابلات.
فيما يقدم البرنامج للباحثين عن عمل، من المسجلين وغير المسجلين في وزارة العمل، عددًا من الخدمات التي تشمل الإرشاد المهني ومطابقة الوظائف، إضافة إلى الورش والدورات التدريبية التي من شأنها تجهيزهم للحصول على فرص وظيفية في القطاع الخاص والمحافظة عليها.
ويستقبل المركزان الزوار من الباحثين عن عمل الراغبين في التسجيل في منصة البرنامج بشكل حضوري خلال أوقات العمل الرسمية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم افتتاح فيها مراكز تابعة لبرنامج "توظيف+"، فيما سيتم تدشين العديد من المراكز الأخرى التابعة للبرنامج، والتي يتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

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