حادثة جديدة لطائرة بكوريا الجنوبية بعد يوم من أسوأ كارثة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تواجه شركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو" موجة من الانتقادات بعد تعرض إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 737-800" لمشكلة في معدات الهبوط، مما اضطرها للعودة إلى مطار الإقلاع، وذلك بعد يوم واحد فقط من حادث مروع أودى بحياة 179 شخصًا.
في الحادث السابق، حاولت رحلة "Jeju Air" 2216 القادمة من تايلاند الهبوط اضطراريًا دون معدات الهبوط، مما أدى إلى اصطدام الطائرة بحاجز خرساني وانفجارها في مطار "موان الدولي".
كانت الطائرة تقلّ 181 راكبًا، ولم ينجُ سوى مضيفتي طيران. وأصغر الضحايا كان طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات.
وفي موقع الحادث، واصل الجنود البحث بين الحطام في حقل مجاور للمدرج، حيث تم العثور على أكثر من 600 جزء من أجساد الضحايا. وصف أحد أقارب الضحايا، جيون جي-يونغ، صدمته قائلاً: "لا أصدق أن ابنتي، في منتصف الأربعينيات، انتهى بها الأمر هكذا".
هذا الصباح، أُجبرت طائرة أخرى من نفس الطراز على العودة إلى مطار "غيمبو الدولي" بعد دقائق من إقلاعها بسبب إشارة تحذيرية تتعلق بمعدات الهبوط. وأوضحت الشركة أن الطائرة عادت لإجراء فحص شامل لضمان سلامتها.
شهدت الشركة موجة من إلغاء الحجوزات، حيث أفادت تقارير بإلغاء 68,000 تذكرة منذ الحادث الأول. كما أن 21 راكبًا رفضوا الصعود على متن الرحلة البديلة بعد المشكلة الأخيرة.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن إجراء تفتيش خاص على جميع الطائرات من طراز "بوينغ 737-800" في البلاد، وعددها 101 طائرة، بمشاركة محققين من الولايات المتحدة وشركة "بوينغ". وأكد جو جونغ-وان، رئيس إدارة سياسات الطيران، أن عمليات التفتيش ستستمر حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.
MENAFN30122024000151011027ID1109041610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.