حادثة جديدة لطائرة بكوريا الجنوبية بعد يوم من أسوأ كارثة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تواجه شركة الطيران الكورية الجنوبية "جيجو" موجة من الانتقادات بعد تعرض إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 737-800" لمشكلة في معدات الهبوط، مما اضطرها للعودة إلى مطار الإقلاع، وذلك بعد يوم واحد فقط من حادث مروع أودى بحياة 179 شخصًا.

في الحادث السابق، حاولت رحلة "Jeju Air" 2216 القادمة من تايلاند الهبوط اضطراريًا دون معدات الهبوط، مما أدى إلى اصطدام الطائرة بحاجز خرساني وانفجارها في مطار "موان الدولي".

كانت الطائرة تقلّ 181 راكبًا، ولم ينجُ سوى مضيفتي طيران. وأصغر الضحايا كان طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات.

وفي موقع الحادث، واصل الجنود البحث بين الحطام في حقل مجاور للمدرج، حيث تم العثور على أكثر من 600 جزء من أجساد الضحايا. وصف أحد أقارب الضحايا، جيون جي-يونغ، صدمته قائلاً: "لا أصدق أن ابنتي، في منتصف الأربعينيات، انتهى بها الأمر هكذا".

هذا الصباح، أُجبرت طائرة أخرى من نفس الطراز على العودة إلى مطار "غيمبو الدولي" بعد دقائق من إقلاعها بسبب إشارة تحذيرية تتعلق بمعدات الهبوط. وأوضحت الشركة أن الطائرة عادت لإجراء فحص شامل لضمان سلامتها.

شهدت الشركة موجة من إلغاء الحجوزات، حيث أفادت تقارير بإلغاء 68,000 تذكرة منذ الحادث الأول. كما أن 21 راكبًا رفضوا الصعود على متن الرحلة البديلة بعد المشكلة الأخيرة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية عن إجراء تفتيش خاص على جميع الطائرات من طراز "بوينغ 737-800" في البلاد، وعددها 101 طائرة، بمشاركة محققين من الولايات المتحدة وشركة "بوينغ". وأكد جو جونغ-وان، رئيس إدارة سياسات الطيران، أن عمليات التفتيش ستستمر حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل.