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الاحتلال يُصدر قرارا بهدم 13 منزلا في عناتا شمال شرق القدس

12/30/2024 7:09:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارا بهدم 13 منزلاً لعائلة واحدة في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال طلب من عائلة الفهيدات، إخلاء 13 منزلاً لها خلال 12 يوما، مشيرة إلى أن المنازل المهددة بالهدم تعود لأشقاء وأولاد عمومة من عائلة الفهيدات.

يذكر أن عائلة الفهيدات تسكن هذه المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي، وهي تجمع صغيرة لعائلة الفهيدات المحاذي لمعسكر الاحتلال، وتعيش العائلة في هذه المنازل قبل وجود المعسكر بعشرات السنوات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، اليوم، بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وأخطرت عددا من المنازل والمنشآت بالهدم.

وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من بلدية الاحتلال في القدس برفقة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وزعوا إخطارات بالهدم في البلدة، وقاموا بتوزيع استدعاءات لأصحابها، بذريعة البناء دون ترخيص.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذت سلطات الاحتلال أكثر من 433 عملية هدم وتجريف لمنازل ومنشآت في محافظة القدس، بما يشمل إجبار المواطنين على هدم منازلهم قسرا تجنبا للتكاليف الباهظة التي يفرضها الاحتلال عليهم في حال تنفيذ آلياته عملية الهدم.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.

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