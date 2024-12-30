الاحتلال يُصدر قرارا بتحويل أي أرض في القدس إلى أملاك الغائبين في حال لم يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بتحويل أي أرض في مدينة القدس لا يتمكن أصحابها من إثبات ملكيتها، إلى ما يُعرف بـ"أملاك الغائبين"، مع منع أصحابها من الحصول على تصاريح البناء.

وأوضحت محافظة القدس، أن الاحتلال بدأ بتطبيق هذا الإجراء في منطقتي الشيخ جراح وجبل المكبر، تحديدًا في حي القنبر والأراضي القريبة من الجدار قرب أبو ديس.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على توسيع نطاق هذه الإجراءات، لتشمل جميع أنحاء القدس، مع تركيز خاص على بلدة سلوان، لا سيما في أحياء البستان، وبطن الهوى، وعين اللوزة.