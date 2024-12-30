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الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة

12/30/2024 7:09:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الاثنين، إصابة أحد ضباطه بجروح "خطيرة" خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "أصيب أمس (الأحد) ضابط في لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".

وأضاف: "تم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي أصيب 5541 جنديا وضابطا منذ بداية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينهم 2501 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

واستنادا إلى معطيات الجيش، ما زال 14 جنديا يتلقون العلاج في حالة صعبة و189 في حالة متوسطة و13 طفيفة.

وبحسب المعطيات قتل 824 جنديا منذ بداية حرب الإبادة بينهم 392 بالمعارك البرية في غزة.

وتشمل المعطيات الجنود القتلى والجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك".

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