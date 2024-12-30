الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الاثنين، إصابة أحد ضباطه بجروح "خطيرة" خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "أصيب أمس (الأحد) ضابط في لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة".
وأضاف: "تم نقل الضابط إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".
ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي أصيب 5541 جنديا وضابطا منذ بداية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بينهم 2501 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.
واستنادا إلى معطيات الجيش، ما زال 14 جنديا يتلقون العلاج في حالة صعبة و189 في حالة متوسطة و13 طفيفة.
وبحسب المعطيات قتل 824 جنديا منذ بداية حرب الإبادة بينهم 392 بالمعارك البرية في غزة.
وتشمل المعطيات الجنود القتلى والجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك".
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