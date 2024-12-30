إليكِ ألوان طلاء الأظافر الأكثر رواجاً ليلة رأس السنة 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ساعات تفصلنا عن الاحتفال بالعام الجديد، بالتأكيد اخترتِ تفاصيل إطلالتك من ملابس ومكياج وشعر، يتبقى الآن اختيار لون طلاء الأظافر المناسب لإكمال إطلالتك الرائعة، وأيضاً ليكون مواكباً لأحدث صيحات الموضة الرائجة في هذا الموسم.

تابعي القراءة لتتعرفي على ألوان طلاء الأظافر الأكثر رواجاً ليلة رأس السنة 2025، والتي يمكن تطبيقها بنفسك في المنزل بسهولة.

1- الفضي اللامع

اللون الفضي اللامع هو اللون الأكثر رواجاً ليلة رأس السنة بشكل عام، فهو مناسب للاحتفالات ويعبر عن التطلع للمستقبل والنظرة المتفائلة. وهو يلائم أكثر الأظافر اللوزية.

2- الذهبي

للحصول على أظافر بلون معدني ناعم، جربي طلاء الأظافر باللون الذهبي . هذه الدرجة تعكس أجواء احتفالات رأس السنة الساحرة بلمسة كلاسيكية راقية.

3- الأحمر

اللون الأحمر أيقوني للاحتفال برأس السنة، وهو لون نابض بالحياة، يضفي الدفء والجاذبية على أي إطلالة، ودائماً هو اختيار صحيح.

4- المائي البراق

إذا كنتِ تبحثين عن مناكير للاحتفال برأس السنة بلون براق ومتألق وغير تقليدي، جربي المناكير المائي البراق، حيث تختارين درجات الأزرق بقاعدة بيضاء ليمنحكِ ألوان المحيطات، مع لمسة من البريق لتحصلي على طلاء أظافر شتوي احتفالي بامتياز.

5- الكشمير الناعم

إذا كنتِ تبحثين عن طلاء أظافر محايد ولكن مميز، فاختاري اللون الكشمير الكريمي، حيث أنه لون ناعم وأنيق ويناسب كل الإطلالات تقريباً. ولكن أضيفي لمسة من البريق لتحصلي على إطلالة متألقة مناسبة لأجواء الاحتفالات.

6- الأسود اللامع مع البريق الفضي

طلاء الأظافر الأسود اللامع مناسب للحفلات الرسمية، كما أن إضافة طبقة من البريق الفضي سوف ينقل اللون إلى مستوى أعلى مناسب للاحتفالات مع الحفاظ على لمسة الأناقة والسحر الذي يتميز به اللون الأسود.

7- أزرق منتصف الليل

لون طلاء الأظافر المسمى أزرق منتصف الليل هو لون أزرق داكن لامع مائل للأسود، وهو لون راقي واحتفالي لأعلى درجة.

8- الذهبي اللامع

اللون الذهبي اللامع مناسب للاحتفالات بلا شك، وخاصة الاحتفال برأس السنة، كما أنه لون أنثوي من الدرجة الأولى، جربيه في رأس السنة لتجذبي الأنظار إليكِ بأظافر أنثوية جذابة نابضة بالحياة.

9- اللؤلؤ الأبيض

الأظفار البيضاء مناسبة للاحتفال برأس السنة، ولكن للمزيد من التألق اختاري اللون الأبيض اللامع بمظهر اللؤلؤ الطبيعي، حيث أنه مناسب للأجواء الشتوية والاحتفالات، كما أنه يمنح أظافرك مظهر أكثر جاذبية ورقي.

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