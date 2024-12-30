محادثات هاتفية بين أردوغان وبن زايد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجرى خلال المحادثات، بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وآخر تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين، والقضايا الإقليمية والعالمية.
وشدد الرئيس أردوغان خلال اللقاء، على أهمية إقامة سوريا تعيش فيها المجموعات العرقية والدينية المختلفة، جنباً إلى جنب في سلام، وضمان الوحدة في البلاد.
وصرح أردوغان، أن تركيا لا يمكنها قبول منظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية، العاملة في سوريا، كممثل للأكراد ومحاور باسمهم في المنطقة، وأنه يجب منع تنظيم داعش من استغلال الفوضى في المنطقة.
وأضاف أنه ينبغي منع إسرائيل من تقويض العملية الجديدة في سوريا، من خلال استغلال الوضع الحالي.
وقال إن تركيا ستواصل بذل الجهود، لإنهاء المذبحة المستمرة في فلسطين في أقرب وقت ممكن.
RT
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