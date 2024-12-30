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محادثات هاتفية بين أردوغان وبن زايد

12/30/2024 7:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجرى خلال المحادثات، بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وآخر تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين، والقضايا الإقليمية والعالمية.
وشدد الرئيس أردوغان خلال اللقاء، على أهمية إقامة سوريا تعيش فيها المجموعات العرقية والدينية المختلفة، جنباً إلى جنب في سلام، وضمان الوحدة في البلاد.
وصرح أردوغان، أن تركيا لا يمكنها قبول منظمة حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابية، العاملة في سوريا، كممثل للأكراد ومحاور باسمهم في المنطقة، وأنه يجب منع تنظيم داعش من استغلال الفوضى في المنطقة.
وأضاف أنه ينبغي منع إسرائيل من تقويض العملية الجديدة في سوريا، من خلال استغلال الوضع الحالي.
وقال إن تركيا ستواصل بذل الجهود، لإنهاء المذبحة المستمرة في فلسطين في أقرب وقت ممكن.

RT

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