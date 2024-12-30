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مدير الأمن العام يزور وحدة الجرائم الإلكترونية بمقرها الجديد

12/30/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الإثنين، وحدة الجرائم الإلكترونية بمبناها الجديد الكائن في منطقة المقابلين.
وأكد اللواء المعايطة، أن افتتاح المبنى الجديد لوحدة الجرائم الإلكترونية الجديد يشكل أحد أوجه منظومة التحديث التطوير والتي تمضي مديرية الأمن العام بتعزيزها والنهوض بها خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتوفير البنى التحتية المتطورة واللازمة لتنفيذ الإجراءات الأمنية والمجتمعية الشاملة، وبما يلبي احتياجات المواطنين.
ونقل مدير الأمن العام خلال لقائه بمرتبات وحدة الجرائم الإلكترونية، فخر واعتزاز القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك عبد الله الثاني، بالجهود الأمنية والإنسانية والمجتمعية التي ينفذها منتسبو مديرية الأمن العام على اختلاف تشكيلاتها ووحداتها وعلى مدار الساعة.
وأكد مدير الأمن العام، على الدور الحيوي والفاعل لوحدة الجرائم الإلكترونية حيال الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق سيادة القانون، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وما يرتبط بها من تقنيات وتطبيقات رقمية مختلفة والتي أفرزت أنماطاً جديدة من الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب توفير قدر كبير من اليقظة الأمنية، وبما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في الفضاء الإلكتروني بشكل عام.
وبين اللواء المعايطة، ضرورة المضي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال الحفاظ على قدر كبير من الاستجابة السريعة للحوادث الإلكترونية ضمن أطر فنية وتقنية احترافية، رامية إلى تقديم الخدمات الفضلى لأبناء المجتمع وبما يراعي خصوصية قضاياهم.
وأشار مدير الأمن العام، إلى أهمية التعامل الدقيق مع مختلف القضايا الواردة إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، سواء المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات، وبما يحقق أمن وسلامة المجتمع، وذلك بالتوازي مع الاستمرار بمواكبة الأشكال الجرمية المختلفة، ضمن رؤية إدارة البحث الجنائي وفلسفتها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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