المربي الفاضل محمود فايز البشير في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم
الوكيل الإخباري-
ينعى آل بشير المرحوم بإذن الله المربي الفاضل الاستاذ محمود فايز محمود البشير
والد كل من فايز وفراس وربى ورنا الذي وافته المنية عصر هذا اليوم الاثنين 30 كانون الاول ٢٠٢٤ وسيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد الشركس-بيادر وادي السير بعد صلاة الظهر من يوم غدٍ الثلاثاء 31 كانون الأول 2024 وسيوارى جثمانه الطاهر في مقبرة وادي السير
تقبل التعازي للرجال وللنساء لثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 كانون الأول من الساعة ٤ مساءً حتى ٩ مساءً في جمعية ال قموه - دابوق
انا لله وانا اليه راجعون
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