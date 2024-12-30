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المربي الفاضل محمود فايز البشير في ذمة الله

12/30/2024 7:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم

الوكيل الإخباري- ينعى آل بشير المرحوم بإذن الله المربي الفاضل الاستاذ محمود فايز محمود البشير
والد كل من فايز وفراس وربى ورنا الذي وافته المنية عصر هذا اليوم الاثنين 30 كانون الاول ٢٠٢٤ وسيتم تشييع جثمانه الطاهر من مسجد الشركس-بيادر وادي السير بعد صلاة الظهر من يوم غدٍ الثلاثاء 31 كانون الأول 2024 وسيوارى جثمانه الطاهر في مقبرة وادي السير


تقبل التعازي للرجال وللنساء لثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 كانون الأول من الساعة ٤ مساءً حتى ٩ مساءً في جمعية ال قموه - دابوق

انا لله وانا اليه راجعون

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