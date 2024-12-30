جلالة الملك المعظم يستقبل سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من المسؤولين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، هذا اليوم في قصر الصافرية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية والسمكية والفطرية وتنميتها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للمحافظة على هذه الثروات التي أنعم بها المولى تعالى على مملكة البحرين.
وأشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل حماية الثروة الفطرية في أرخبيل البحرين، وضمان حفظ هذه الثروات للأجيال القادمة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز استدامتها.
وأكد جلالة الملك المعظم، أهمية استمرار تنظيم العمل للحياة الفطرية ووضع القوانين التي تحميها والمحافظة عليها، إلى جانب المراقبة على الحياة الفطرية لما فيه خير للجميع، متمنيًا جلالته لهم كل التوفيق بمساعيهم الطيبة وجهودهم النبيلة.
وقد رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، على توجيهات جلالته الكريمة وعلى دعم جلالته المتواصل لجهود المجلس الأعلى للبيئة وخططه وبرامجه ومبادراته التي تهدف لتحقيق كل ما فيه خير المملكة وشعبها.
MENAFN30122024000055011008ID1109041564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.