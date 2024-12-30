Monday, 30 December 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلالة الملك المعظم يستقبل سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعدد من المسؤولين

12/30/2024 7:06:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، هذا اليوم في قصر الصافرية، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بحماية الثروة البحرية والسمكية والفطرية وتنميتها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للمحافظة على هذه الثروات التي أنعم بها المولى تعالى على مملكة البحرين.
وأشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بالجهود المخلصة والمقدرة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل حماية الثروة الفطرية في أرخبيل البحرين، وضمان حفظ هذه الثروات للأجيال القادمة، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز استدامتها.
وأكد جلالة الملك المعظم، أهمية استمرار تنظيم العمل للحياة الفطرية ووضع القوانين التي تحميها والمحافظة عليها، إلى جانب المراقبة على الحياة الفطرية لما فيه خير للجميع، متمنيًا جلالته لهم كل التوفيق بمساعيهم الطيبة وجهودهم النبيلة.
وقد رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، على توجيهات جلالته الكريمة وعلى دعم جلالته المتواصل لجهود المجلس الأعلى للبيئة وخططه وبرامجه ومبادراته التي تهدف لتحقيق كل ما فيه خير المملكة وشعبها.

MENAFN30122024000055011008ID1109041564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث