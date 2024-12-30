استقبال 2318 طلب مساعدة قانونية منذ بداية 2024 حتى نهاية تشرين ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - استقبلت وزارة العدل 2318 طلب مساعدة قانونية منذ بداية عام 2024 حتى نهاية شهر تشرين الثاني.

وتسعى الحكومة إلى تقديم المساعدة القانونية لـ 2000 طلب، وفق موازنة 2024.

ويهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية لمستحقيها ترسيخا للمبدأ الدستوري بأن حق التقاضي هو حق عام للكافة وانسجاما مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وتحدد التشريعات من يحصل على هذه المساعدة، ضمن نظام "المساعدة القانونيّة" المقر في العام 2018، والصادر بمقتضى المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 في المادة 3 منه، وفق مجموعة معايير يجري الاعتماد عليها لغايات استحقاق المساعدة القانونية، وتتمثل بـ ألا يتجاوز الدخل الإجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية 400 دينار، وألا يملك طالبها، أي أموال غير منقولة، باستثناء بيت السكن، أو أموال منقولة، باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وأن يكون نوع الجريمة جناية، وليست لها أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة.