7.26 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة خلال 10 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني- بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 7.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.94 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 8.6 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية تشرين الأول الماضي 19629 رخصة، مقارنة مع 20535 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.82 مليون متر مربع عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 6.58 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.43 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.34 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 6.7 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر تشرين الأول الماضي ما نسبته 80.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8 بالمئة للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 بالمئة، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 بالمئة بارتفاع 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.745 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.235 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.613 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.17 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 10.8 بالمئة.

اما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 900 الف متر مربع خلال شهر تشرين الأول 2024، مقارنة مع 882 الف متر مربع لشهر أيلول 2024 بارتفاع نسبته 2 بالمئة، وعليه سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي خلال العام الحالي.