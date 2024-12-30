7.26 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة خلال 10 أشهر

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- Khaberni) خبرني- بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 7.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.94 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 8.6 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة لنهاية تشرين الأول الماضي 19629 رخصة، مقارنة مع 20535 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة.
وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.82 مليون متر مربع عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 6.58 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.43 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.34 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 6.7 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية لنهاية شهر تشرين الأول الماضي ما نسبته 80.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8 بالمئة للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8 بالمئة، بانخفاض نسبته 11.6 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 بالمئة بارتفاع 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.745 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.235 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.613 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.17 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 10.8 بالمئة.
اما على مستوى شهر تشرين الأول للعام الحالي، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 900 الف متر مربع خلال شهر تشرين الأول 2024، مقارنة مع 882 الف متر مربع لشهر أيلول 2024 بارتفاع نسبته 2 بالمئة، وعليه سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي خلال العام الحالي.
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