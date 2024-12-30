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تراجع أسعار النفط عالميا

12/30/2024 5:11:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتصل إلى 74.11 دولار للبرميل، وبلغ عقد آذار الأكثر تداولًا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات ليصل إلى 70.52 دولار للبرميل.

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