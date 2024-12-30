تراجع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام حيث يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتصل إلى 74.11 دولار للبرميل، وبلغ عقد آذار الأكثر تداولًا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات ليصل إلى 70.52 دولار للبرميل.
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