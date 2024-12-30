اعتقال 374 عاملا من الضفة و50 مشتبها بمساعدتهم خلال أسبوع

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 374 عامل فلسطيني“مقيما غير قانوني” خلال نشاط لقوات حرس الحدود، الأسبوع الماضي".

ووفقا للشرطة فإنه "نفذت قوات حرس الحدود ضمن حملة 'كبح طارئ' خلال الأسبوع الماضي نشاطا للقبض على مقيمين غير قانونيين ومساعديهم".

وقالت إنه“تم توقيف 374 عاملا فلسطيني”مقيما غير قانوني" و50 مشتبها بتقديم المساعدة لهم عبر النقل أو الإيواء أو التشغيل. في منطقة القدس والمناطق المحيطة بها، تم القبض على 229“مقيما غير قانوني” و33 مشتبها بمساعدتهم، بينما في مناطق الشمال والمركز والجنوب والساحل، تم القبض علي 130" مقيما غير قانوني" و16 مشتبها بمساعدتهم. تؤكد الشرطة استمرار جهودها لمكافحة الجريمة الخطيرة والحد من الإقامة غير القانونية في الدولة".

في السياق، تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في إسرائيل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالا من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر.