هيئة الأسرى تحذر: واقع حياتي مأساوي يفرضه الاحتلال في سجن منشة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن في سجن "منشة" يعيشون واقعاً يومياً كارثياً وظروفاً قاسية ومؤلمة على مدار الساعة، الأمر الذي يشكّل خطورة على أجسادهم وحياتهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سجن "منشة" حديث النشأة، وهو من السجون والمعسكرات التي أُنشئت أو أُعيد افتتاحها بعد بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي تجاوزت خلالها الاحتلال كل القوانين والأعراف الدولية.

وبيّنت الهيئة، أن السجن يتكوّن من 10 غرف، اثنتان منها للمعتقلين الجنائيين، ويحتجز داخل الغرفة الواحدة من 15- 17 معتقلاً، لافتةً إلى أن الأبراش (الأسرة) كما في باقي السجون كل واحد منها من طابقين، وفرشة رقيقة جداً لكل معتقل، لدرجة أنها لا تمنع برودة الحديد من الوصول إلى جسده، ما يتسبب بحرمانه من النوم، إلى جانب الشعور بالألم بسبب صلابة الحديد.

كما كشفت الهيئة أن المعتقلين في هذا السجن محرومون من المياه الساخنة، وأن هناك معتقلين منذ أكثر من شهر لم يتمكنوا من الاغتسال والاستحمام، إضافةً إلى أن الإهمال الطبي والجرائم الطبية تجعلان من المرضى منهم فريسة سهلة للأمراض والآلام والأوجاع التي تزداد طوال الوقت، مشيرةً إلى أن وجبات الطعام ثابتة من اللبن والمربى وبكميات قليلة جداً.

إلى جانب ذلك، أكدت الهيئة أن أكثر ما يعانيه المعتقلون في سجن "منشة" في هذه الأيام هو البرد الشديد، إذ يوجد في كل غرفة 4 نوافذ تدخل منها مياه الأمطار وتُشكل مجرى دائماً للرياح، كما أن الأغطية خفيفة وبالية، ويفتقدون للملابس الشتوية، ومن يطلبها منهم يعاقب، وغالبيتهم من دون جوارب.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية والإغاثية بالخروج من حالة الصمت، والتدخل لدى الاحتلال لوقف الجريمة بحق المعتقلين والمعتقلات والتفرد بهم، وإنقاذ حياتهم.