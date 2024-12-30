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التهاب القلب لدى الأطفال، كيف تحمي أولادك منه ؟

12/30/2024 5:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التهاب الشغاف هو التهاب يصيب الأنسجة الداخلية للقلب، ويحدث نتيجة عدوى بكتيرية أو فطرية. بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشاكل قلبية أو لديهم عوامل خطر، فإن الوقاية من التهاب الشغاف أمر بالغ الأهمية، حيث أن العدوى قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.


الأعراض
. الحمى
. تقيؤ
. تعب غير مفسر
. ضيق التنفس


الأسباب والعوامل المسببة
. الإجراءات الجراحية: مثل العمليات الجراحية للأسنان التي قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم.
. مشاكل القلب: مثل العيوب القلبية الخلقية، وجود صمام قلب اصطناعي أو تاريخ سابق من التهاب الشغاف.


المضاعفات
. التهاب الأنسجة القلبية
. مضاعفات في الأعضاء الأخرى مثل الكلى
. تضرر صمامات القلب أو تدهور وظيفة القلب


التشخيص
. تحاليل الدم: للكشف عن وجود العدوى
. تصوير القلب باستخدام الموجات فوق الصوتية: لتقييم حالة القلب والصمامات


العلاج
. المضادات الحيوية: للوقاية من العدوى قبل الإجراءات الطبية أو الجراحية.
. العلاج الوقائي: يجب إعطاء المضادات الحيوية للأطفال الذين لديهم عوامل خطر قبل أي إجراء طبي أو أسنان يسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم.


الوقاية
. العناية بالفم والأسنان: إجراء فحوصات أسنان منتظمة واتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة الفم.
. استخدام المضادات الحيوية: فقط للأطفال الذين لديهم عوامل خطر موصى بها من قبل الجمعية الأمريكية للقلب.
. استشارة الطبيب: يجب على الآباء استشارة طبيب الأطفال لتحديد ما إذا كان الطفل بحاجة إلى المضادات الحيوية قبل الإجراءات الطبية أو أسنان معينة.


العلاجات البديلة
. الأعشاب: مثل الزنجبيل، التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة.
. المكملات الغذائية: مثل البروبيوتيك لدعم الصحة العامة والوقاية من العدوى.


خاتمة
الوقاية من التهاب الشغاف لدى الأطفال تتطلب اهتمامًا خاصًا، خصوصًا في الحالات التي تتضمن مشاكل قلبية أو عمليات جراحية. الالتزام بالإرشادات الوقائية وتناول المضادات الحيوية عند الحاجة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفاتها.

الكونسلتو

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