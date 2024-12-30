Monday, 30 December 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتجاجا على مغادرة وزراء.. الصفدي يرفع جلسة تقرير المحاسبة

12/30/2024 5:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جلسة النواب التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 احتجاجا على مغادرة عدد من الوزراء.
وقال الصفدي خلال الجلسة، اليوم الاثنين، موجها حديثه لعدد من الوزراء إنه لا يجوز مغادرتهم أثناء مناقشة النواب لتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف أن على الحكومة حضور الجلسة والاهتمام بكل ملاحظات النواب بشأن تقرير المحاسبة.









MENAFN30122024000208011052ID1109041324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث