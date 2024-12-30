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نائب للصفدي: أنا ما بحترم هذا الوزير

12/30/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهجن النائب محمود النعيمات عدم استجابة وزراء في حكومة جعفر حسان للملاحظات التي يرسلها لهم، مؤكدا أنه لا يحترم الوزير الذي لا يرد عليه.
وقال النعيمات خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن هناك وزراء لا يهتمون بالملاحظات والطلبات التي يرسلها لهم، لافتا إلى أنه سيضطر لإخراج أي وزير لا يرد على ملاحظاته خلال أسبوع.
وقاطع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النائب خلال حديثه بأنه لا يحق له إخراج أي وزير، ليرد النعيمات عليه بأنه لا يريد للحكومة أن تركب على النواب ليثني الصفدي عليه.
وكان عقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.








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