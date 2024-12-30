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صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين

12/30/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة لدى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على تنفيذ برنامج كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين من الصندوق بقيمة 30 دينارًا لكل منهم.


وأقر المجلس إقامة 25 يوماً خيريًا وطبيًا في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة، لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق سكنهم، بالإضافة إلى صيانة وترميم 7 منازل للأسر المعوزة والفقيرة في مختلف مناطق المملكة بعد إجراء الدراسة اللازمة، وزيادة المخصص المالي لبناء 10 وحدات سكنية في الأرض المملوكة لصندوق الزكاة في منطقة "المكيفتة" في البادية الشمالية من 300 ألف دينار إلى 400 ألف دينار.


كما أقر المجلس موازنة الصندوق المالية للعام 2025، واستعرض مؤشرات الإنجاز في موازنة العام الماضي 2024، مثلما اطلع على الخطة الإعلامية للصندوق خلال العام 2025.


وأثنى الخلايلة، على دعم المُزكين والمُتبرعين، مثمنا ثقتهم بالصندوق والدور الذي يقدمونه، ما يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني.

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