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المفرق: البدء بصيانة وإعادة تأهيل خطوط المياه في قضاء حوشا

12/30/2024 5:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - باشرت إدارة مياه المفرق بأعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل عدد من خطوط المياه في مناطق قضاء حوشا.


وقال رئيس قسم التشغيل في الإدارة المهندس عبدالله عليمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن كلفة تنفيذ المشروع بلغت 76 ألف دينار من مخصصات موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن أعمال المشروع تشمل استبدال وصيانة خطوط المياه التالفة وتمديد خطوط مياه لعدد من المشتركين خارج حدود تنظيم البلدية إضافة إلى إعادة تأهيل المحابس والربطات، لاسيما في مناطق الحمراء والسويلمة والدندنية.


وأضاف أنه تم يوم أمس الأحد، تشغيل بئر مياه السويلمة رقم 5 في أعقاب تعطل كيبل ولوحة البئر وإجراء أعمال التصليح اللازمة، مبينا أن كمية ضخ المياه من البئر تبلغ 25 مترا مكعبا في الساعة باتجاه محطة السويلمة التي تغذي منطقتي الحمراء والسويلمة بالمياه.

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