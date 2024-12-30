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الحسين للسرطان يجري أول عملية جراحيّة لأورام الدماغ بالليزر والروبوت بالشرق الأوسط

12/30/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي من مركز الحسين للسرطان، أول عملية نوعية لأورام الدماغ، باستخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر والروبوت والرنين المغناطيسي مجتمعة (جراحة أورام الدماغ بالليزر بالتداخل المحدود)، لمريض يبلغ من العمر 57 عاما يعاني من سرطان الرئة الذي انتشر واستقر في الجهة اليمنى من الدماغ، حيث غادر المركز صباح اليوم الثالث من العملية ويتمتع بصحة جيدة.
وقال مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور، إن هذه التقنية التي يوفرها المركز لمرضاه تعد الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة وغرب أوروبا، مشيرا إلى أن نجاح هذه العملية النوعية يعد إنجازا طبيا عالميّا يفخر فيه الأردنيون، وترجمة لالتزام المركز بمواكبة أحدث التطورات في علاج السرطان وتوفير العلاج المتميز والريادي لمرضى السرطان في الأردن والمنطقة.
وأشاد بكفاءة الفريق الطبي الذي أجرى العملية، معربا عن سعادته بعودة المريض لممارسة حياته الطبيعية.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس قسم جراحة أورام الدماغ والأعصاب في المركز الدكتور مؤنس عبيدات، أن هذه التقنية من أحدث التقنيات العالمية في علاج أورام الدماغ باستخدام الروبوت الجراحي وتقنية الليزر الموجه باستخدام الرنين المغناطيسي، حيث تتيح هذه التقنية للجراحين إجراء عمليات جراحية معقدة بقدرة أكبر على التحكم باستئصال الأورام الدماغية للمرضى الذين يتعذر إجراء الجراحات التقليدية لهم بسبب نوع ومكان الورم.
وأضاف أن هذه العملية تتميز بأنها ذات تدخل جراحي محدود لا يتطلب عمل شق جراحي كبير، وتقتصر على غرزة صغيرة تلتئم تلقائياً خلال وقت قصير، ما يتيح للمريض التعافي ومغادرة المستشفى خلال 24 ساعة.
وبيّن أن هذا الإجراء يبدأ عبر ثقب دقيق جداً في رأس المريض، تدخل من خلاله ذراع الروبوت الدقيقة وتوجّه نحو الورم، ثم يتم نقل المريض إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الموجود في نفس غرفة العمليات ليساعد في التوجيه الدقيق نحو الورم، ثم يتم تشغيل الليزر ورسم خارطة للورم لتتبعه بدقة لا مثيل لها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه التقنية 12 مريضا سنويّاً، وهذا الرقم يضاهي أمثاله في أكبر مراكز علاج السرطان وتحديداً جراحة أورام الدماغ في أوروبا.









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