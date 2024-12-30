كيا الأردن تعلن الفائز برحلة إلى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بأجواء مليئة بالحماس، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا الأردن، عن الفائز في الحملة المحلية المميزة التي نظمتها بمناسبة رعاية شركة كيا العالمية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2025، والتي تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.



وكانت كيا الأردن قد استضافت فعاليات الحملة التي صممت لجمع عشاق القيادة والمستقبل والتنس تحت سقف واحد، في كيا تاون، الذي يعد أكبر ومركز صيانة لعلامة كيا، والذي يعد أكبر معارض كيا على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.



وقامت الحملة على دعوة الزبائن لتجربة قيادة سيارات كيا EV6 وEV9، والدخول تلقائياً مع تجربة القيادة في سحب على رحلة شاملة التكاليف لمدينة ملبورن في أستراليا لحضور منافسات البطولة ومتابعة أفضل لاعبي التنس العالميين عن قرب. وقد حظي الفائز ناصر خليفة بالفوز بالرحلة بموجب السحب الذي أجري بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.



وتؤكد هذه الحملة على مكانة علامة كيا العالمية داعم رئيس للرياضة، كما تُبرز روحها الابتكارية التي تتماشى مع الفعاليات الدولية. ويشار إلى أن كيا العالمية تعد راعي السيارات الحصري لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ سنوات، في الوقت الذي ترعى فيه كيا الأردن مختلف أنواع الرياضات وفعالياتها، مما يجسد شغف العلامة التجارية بالرياضة كمصدر إلهام عالمي. وعلى المستوى المحلي، تعكس كيا الأردن هذا الالتزام بدعم رياضات مثل كرة السلة، من خلال شراكات مع نجوم اللعبة الأردنيين، لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بطرق مبتكرة تتناغم مع فلسفة كيا العالمية التي تمزج بين الابتكار والديناميكية والقيم الإنسانية.

