تاسع حلقات إكس فاكتور تضع رحمة رياض في مأزق.. ماذا حدث ؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على رائعة العندليب عبدالحليم حافظ "أنا كل ما أقول التوبة"، افتتح مواهب برنامج "إكس فاكتور"، الحلقة التاسعة بأداء جماعي أبهر الجمهور ولجنة التحكيم.وفي أجواء مليئة بالحماس، شاركت عضو لجنة التحكيم العراقية رحمة رياض، المتنافسين الستة، على مسرح "إكس فاكتور" بغناء واحدة من أبرز أعمالها "أصعد للكٓمر".

أداء استثنائي

أطرب المتنافسون آذان الجمهور، في مرحلة المنافسات الفردية المباشرة، حيث أبدع برهم بالأجواء العراقية الأصيلة لأغنية "أول مرة".

وبأداء فني سوري مُميز من عبق صباح فخري، تألق عبدالرحيم الحلبي، بينما واصل السعودي مجيد خالج، تألقه، ما دفع راغب علامة، للقول: "صوتك مهذب، وعمرك 20 سنة، لكن تغني وكأنك فنان عمره 50 سنة".

أما الكويتي ناصر المشاري، فقد قدم أداءً استثنائياً لإحدى أغنيات رحمة رياض، دفع راغب علامة لوصفه بـ "واثق الخطى يمشي ملكاً"، وقالت رحمة، إن أدائه مُتقن وصاحب إحساس عالٍ، وعبر فايز السعيد عن سعادته بالقول "زخرفتها بصوتك".

لحظات صعبة

بعد انتهاء العروض المباشرة، ودخول مرحلة تصويت الجمهور، دخل عضوي فريق رحمة ضياء "حبيبة سليم، وناصر المشاري" في دائرة الخطر بحصولهما على أقل نسبة تصويت، ليضعا لجنة التحكيم أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو اضطرارهم لإقصاء أحدهما.

صوت راغب علامة بإقصاء المصرية حبيبة، بينما استبعد فايز السعيد، ناصر المشاري، ليضعا رحمة رياض، في حيرة من أمرها، ومأزق تضطر فيه لاستبعاد أحد أعضاء فريقها.

تسببت هذه اللحظة في غضب رحمة، ورفضها التصويت في البداية، والقول: "وضعتوني بالبرنامج حتى تخرج مواهب للنور وليس لاستبعادها"، لكنها في النهاية أعطت الفرصة لناصر المشاري، واستبعدت حبيبة من المنافسة.

وباستبعاد حبيبة سليم، يتبقى خمسة متنافسين على لقب هذا الموسم من "إكس فاكتور".

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