مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط تشديدات على دخول المصلين المسلمين للأقصى وإجراءات عسكرية مشددة على جميع أبواب المسجد ومحيط ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويأتي الاقتحام في خامس أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي. كما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.

بترا

