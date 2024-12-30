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ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 2% لشهر تشرين الأول 2024

12/30/2024 5:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الأول حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 900 الف م2 خلال شهر تشرين الأول 2024، مقارنة مع 882 الف م2 لشهر أيلول 2024 بارتفاع نسبته 2%، وعليه فقد سجلت المساحات المرخصة ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي خلال العام الحالي.
أما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 ما مساحته 7.26 مليون م2، مقارنة مع 7.94 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (8.6%).
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19,629 رخصة، مقارنة مع 20,535 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (4.4%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 5.82 مليون م2 عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، مقارنة مع 6.58 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.6%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.43 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.34 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 6.7%. هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 22.8%، بانخفاض نسبته (11.6%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 % بارتفاع 14% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%، وبمساحة مقدارها 0.745 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.2%، وبمساحة مقدارها 0.235 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.5%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.613 مليون م2، مقابل نحو 5.17 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (10.8%).
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.









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