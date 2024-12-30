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مصرع 71 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر في جنوب إثيوبيا

12/30/2024 5:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل عشرات الأشخاص جراء سقوط شاحنة محملة بالركاب في نهر بجنوب إثيوبيا.
وقال ووسينيله سيميون، المتحدث باسم سلطات إقليم سيداما في جنوب إثيوبيا، إن 71 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد، منهم 68 رجلا و3 نساء، بسبب الحادثة.
وأضاف سيميون أن الشاحنة سقطت في نهر أثناء مرورها بطريق به العديد من المنحنيات، وأنها كانت محملة بأكثر من حمولتها، مما تسبب على الأرجح في الحادث.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الحكومية أن الركاب كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف عندما وقع الحادث، وأن بعض العائلات فقدت العديد من أفرادها.
ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا، معظمهم طلاب، حتفهم في عام 2018 عندما سقطت حافلة في واد في شمال إثيوبيا الجبلي.
الجزيرة










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