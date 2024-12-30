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عاجل المركزي: 5 شركات تأمين تحت التصفية وحقوق المتضررين محفوظة

12/30/2024 5:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد البنك المركزي ان 5 شركات تأمين تخضع حاليا لإجراءات التصفية وهي: الشركة العربية الألمانية، البركة، الأراضي المقدسة، الصفوة وفيلادلفيا.
كما أكد المركزي لـ "الوكيل الاخباري" ان قرار تصفية أي شركة تأمين يأتي حرصاً من البنك المركزي الأردني على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، وبعد مجموعة من المتابعات مع هذه الشركات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها نتيجة تعرضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
وأوضح البنك ان القانون يأخذ مجراه بعمليات التصفية لهذه الشركات، ويتم حصر الالتزامات والموجودات لتلك الشركات وفق الأطر القانونية، مؤكدا على انه سيتم توزيع متحصلات التصفية على المواطنين المتضررين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية لهذه الشركات وبما يتوافق والتشريعات القانونية المتعلقة بالتصفية.








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