مطالبة جديدة بعودة التوقيت الشتوي في الأردن - وثيقة

وشدد النواب الموقعون على المذكرة على ضرورة إعادة النظر في القرار الحكومي الصادر عام 2013 بشأن تثبيت التوقيت الصيفي، داعين إلى العودة لنظام تغيير التوقيت بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين والتكيف مع المتطلبات الموسمية.

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