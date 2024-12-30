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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

12/30/2024 4:38:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- الثلاثون من ديسمبر

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1961 - بدء انتخابات المجلس التأسيسي وبلغ عدد الناخبين 11288 ناخبا صوت منهم 10159 ناخبا أسفرت عن اختيار 20 عضوا يمثلون عشر دوائر انتخابية.
1997 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يعلن تعرض الكويت لهزة أرضية بلغت قوتها 4ر1 درجة على مقياس ريختر في منطقة الرديفة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوبي غرب العاصمة الكويت.
2012 - مرشح الكويت الدكتور عبدالله حمد محارب يفوز بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ضمن أعمال الدورة الـ21 للمؤتمر العام للمنظمة في تونس.
1979 - الوزير الأسبق عبدالله الروضان ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 69 عاما. وكان الفقيد عضوا منتخبا في أول مجلس للأمة عن الدائرة وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كما شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
1990 - رئيس مجلس الأمة الاسبق خالد الغنيم ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 74 عاما. وكان الفقيد عضوا في أول مجلس أمة وشارك في جميع المجالس النيابية حتى عام 1976 وانتخب رئيسا لمجلس الأمة في فصلين تشريعيين. 2020 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تشغيل وحدة معالجة النافثا بالهيدروجين رقم 117 في مصفاة ميناء عبدالله. وهي إحدى الوحدات التابعة لمشروع الوقود البيئي في المصفاة. (النهاية) م ب ر / ن س ن

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