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ماليزيا تستضيف حاملتي طائرات أمريكيتين خلال شهر واحد

12/30/2024 4:38:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 30 - 12 (كونا) -- استضافت ماليزيا اليوم الإثنين حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسون) برفقة سفن حربية أخرى من مجموعة (كارل فينسون) الهجومية و7500 فرد من البحرية الأميركية في ميناء (كلانغ) وذلك بعد مرور حوالي شهر على زيارة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن).
ونقل موقع (الأمن الدفاعي الآسيوي) الإخباري الماليزي عن قائد المجموعة الهجومية الأولى الامريكي الأدميرال مايكل ووسجي قوله إن "ماليزيا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندو-باسيفيك) وتؤكد زيارتنا أهمية هذا التعاون الدفاعي بين البلدين".
وأضاف ووسجي "زيارة ميناء (كلانغ) الماليزي توفر لنا فرصة فريدة وحيوية للتواصل مع البحرية الملكية الماليزية ومواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين".
من جانبه قال السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدغارد دي كاغان في تصريح مماثل إن زيارات حاملتي الطائرات الأمريكيتين إلى ماليزيا خلال شهر واحد تسلط الضوء على قوة العلاقات الأمنية بين البلدين مؤكدا أن "العلاقة الأمنية بين بلدينا تعد ركيزة دائمة للشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وماليزيا".
وبحسب موقع (الأمن الدفاعي الآسيوي) الإخباري فأن ماليزيا والولايات المتحدة تعززان تعاونهما عن كثب في قضايا الأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومراقبة المجالات البحرية والاستقرار الإقليمي إضافة إلى المشاركة في تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وخلال فترة إقامتهم في ماليزيا سيشارك حوالي 7500 بحار من المجموعة الهجومية الأولى في برامج متعلقة بالتبادلات الثقافية وبرامج لخدمة المجتمع وجولات مدعومة لتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل والتعاون بين البلدين.
وتتألف مجموعة (كارل فينسون) الهجومية من حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) والجناح الجوي الثاني (سي.في.دبليو2) وسرب المدمرات الأول (ديزرون1) والطراد (يو إس إس برينستون) والمدمرتين (يو إس إس ستيتيرت) و(يو إس إس ويليام بي. لورانس).
وتعمل مجموعة (كارل فينسون) ضمن منطقة عمليات الأسطول السابع وهو أكبر أسطول أمريكي يتم نشره بشكل دائم حيث يتعاون بانتظام مع الحلفاء والشركاء لضمان حرية وانفتاح منطقة (إندوباسيفيك).(النهاية) ع ا ب / م ع ا

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