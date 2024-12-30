ماليزيا تستضيف حاملتي طائرات أمريكيتين خلال شهر واحد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 30 - 12 (كونا) -- استضافت ماليزيا اليوم الإثنين حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسون) برفقة سفن حربية أخرى من مجموعة (كارل فينسون) الهجومية و7500 فرد من البحرية الأميركية في ميناء (كلانغ) وذلك بعد مرور حوالي شهر على زيارة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أبراهام لينكولن).
ونقل موقع (الأمن الدفاعي الآسيوي) الإخباري الماليزي عن قائد المجموعة الهجومية الأولى الامريكي الأدميرال مايكل ووسجي قوله إن "ماليزيا شريك رئيسي لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندو-باسيفيك) وتؤكد زيارتنا أهمية هذا التعاون الدفاعي بين البلدين".
وأضاف ووسجي "زيارة ميناء (كلانغ) الماليزي توفر لنا فرصة فريدة وحيوية للتواصل مع البحرية الملكية الماليزية ومواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين".
من جانبه قال السفير الأمريكي لدى ماليزيا إدغارد دي كاغان في تصريح مماثل إن زيارات حاملتي الطائرات الأمريكيتين إلى ماليزيا خلال شهر واحد تسلط الضوء على قوة العلاقات الأمنية بين البلدين مؤكدا أن "العلاقة الأمنية بين بلدينا تعد ركيزة دائمة للشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وماليزيا".
وبحسب موقع (الأمن الدفاعي الآسيوي) الإخباري فأن ماليزيا والولايات المتحدة تعززان تعاونهما عن كثب في قضايا الأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومراقبة المجالات البحرية والاستقرار الإقليمي إضافة إلى المشاركة في تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وخلال فترة إقامتهم في ماليزيا سيشارك حوالي 7500 بحار من المجموعة الهجومية الأولى في برامج متعلقة بالتبادلات الثقافية وبرامج لخدمة المجتمع وجولات مدعومة لتعزيز التفاهم الثقافي المتبادل والتعاون بين البلدين.
وتتألف مجموعة (كارل فينسون) الهجومية من حاملة الطائرات (يو إس إس كارل فينسون) والجناح الجوي الثاني (سي.في.دبليو2) وسرب المدمرات الأول (ديزرون1) والطراد (يو إس إس برينستون) والمدمرتين (يو إس إس ستيتيرت) و(يو إس إس ويليام بي. لورانس).
وتعمل مجموعة (كارل فينسون) ضمن منطقة عمليات الأسطول السابع وهو أكبر أسطول أمريكي يتم نشره بشكل دائم حيث يتعاون بانتظام مع الحلفاء والشركاء لضمان حرية وانفتاح منطقة (إندوباسيفيك).(النهاية) ع ا ب / م ع ا
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