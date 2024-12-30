وزارة العدل أطلقت 30 خدمة إلكترونية جديدة وطورت 4 خدمات عبر تطبيق (سهل) في 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال وزير
العدل ناصر السميط إن الوزارة أطلقت خلال العام الحالي 30 خدمة إلكترونية جديدة وطورت أربع خدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وأضاف السميط في تصريح صحفي
اليوم الاثنين أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من وزارة العدل عبر تطبيق (سهل) خلال العام 2024 بلغ أكثر من مليونين و530 ألف معاملة بزيادة نسبتها 107 في المئة عن العام 2023 فيما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين أكثر من سبعة ملايين إشعار بزيادة نسبتها 75 في المئة عن 2023.
وذكر أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عبر تطبيق (سهل) فقط في 2024 بلغ أكثر من 18 مليونا و610 آلاف دينار (أكثر من 4ر61 مليون دولار) بزيادة نسبتها 125 في المئة عن 2023.
وبين أن (العدل) مستمرة في تكثيف جهودها نحو التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) وهدفها الأساسي من ذلك خدمة جمهور المتعاملين من خلال التركيز على سهولة وجودة الخدمات الإلكترونية. (النهاية)
ض د
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