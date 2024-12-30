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وزارة العدل أطلقت 30 خدمة إلكترونية جديدة وطورت 4 خدمات عبر تطبيق (سهل) في 2024

12/30/2024 4:38:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال وزير العدل ناصر السميط إن الوزارة أطلقت خلال العام الحالي 30 خدمة إلكترونية جديدة وطورت أربع خدمات عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وأضاف السميط في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم طلبها وتنفيذها من وزارة العدل عبر تطبيق (سهل) خلال العام 2024 بلغ أكثر من مليونين و530 ألف معاملة بزيادة نسبتها 107 في المئة عن العام 2023 فيما بلغ عدد الإشعارات التي وصلت للمستخدمين أكثر من سبعة ملايين إشعار بزيادة نسبتها 75 في المئة عن 2023.
وذكر أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عبر تطبيق (سهل) فقط في 2024 بلغ أكثر من 18 مليونا و610 آلاف دينار (أكثر من 4ر61 مليون دولار) بزيادة نسبتها 125 في المئة عن 2023.
وبين أن (العدل) مستمرة في تكثيف جهودها نحو التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في إطلاق الخدمات عبر تطبيق (سهل) وهدفها الأساسي من ذلك خدمة جمهور المتعاملين من خلال التركيز على سهولة وجودة الخدمات الإلكترونية. (النهاية)

ض د




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