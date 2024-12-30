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وزير الأشغال: تطبيق تعليمات (المركزي للمناقصات) تعزيزا للرقابة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية

12/30/2024 4:38:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين بدء تطبيق التعليمات الواردة في التعميم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في إطار تعزيز الرقابة والشفافية وتحسين الأداء في المشاريع الإنشائية الحكومية.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي اليوم الاثنين بهذا الشأن إن الوزارة ألزمت جميع الشركات المتعاقدة معها بتطبيق أحدث أنظمة البصمة في كل المواقع للعاملين في الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية الإنشائية لإثبات الحضور والانصراف وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق تنفيذ المشاريع على أكمل وجه مما يسهم في رفع كفاءة العمل وضمان جودة التنفيذ موضحة أن (الأشغال) ستعمل بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية الإنشائية التابعة للوزارة على متابعة تطبيق هذه الأنظمة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مستوى الشفافية والرقابة.
وأكدت استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا القرار بما يخدم مصلحة الوطن مشيرة إلى تطلعها لتحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق البصمة الإلزامية لعمالة المشاريع الحكومية الإنشائية والسعي دائما إلى تطوير الأداء وتعزيز الشفافية في كل مشاريع وزارة الأشغال. (النهاية)

م س ع




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