وزير الأشغال: تطبيق تعليمات (المركزي للمناقصات) تعزيزا للرقابة وتحسين أداء المشاريع الإنشائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 12 (كونا) -- أعلنت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين بدء تطبيق التعليمات الواردة في التعميم رقم (8) لسنة 2024 الصادر عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في إطار تعزيز الرقابة والشفافية وتحسين الأداء في المشاريع الإنشائية الحكومية.
وقالت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي
اليوم الاثنين بهذا الشأن إن الوزارة ألزمت جميع الشركات المتعاقدة معها بتطبيق أحدث أنظمة البصمة في كل المواقع للعاملين في الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية الإنشائية لإثبات الحضور والانصراف وتسريع إنجاز المشاريع التنموية.
وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق تنفيذ المشاريع على أكمل وجه مما يسهم في رفع كفاءة العمل وضمان جودة التنفيذ موضحة أن (الأشغال) ستعمل بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية الإنشائية التابعة للوزارة على متابعة تطبيق هذه الأنظمة بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتعزيز مستوى الشفافية والرقابة.
وأكدت استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا القرار بما يخدم مصلحة الوطن مشيرة إلى تطلعها لتحقيق نتائج إيجابية من خلال تطبيق البصمة الإلزامية لعمالة المشاريع الحكومية الإنشائية والسعي دائما إلى تطوير الأداء وتعزيز الشفافية في كل مشاريع وزارة الأشغال. (النهاية)
م س ع
MENAFN30122024000071011013ID1109041211
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