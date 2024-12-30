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مدربان كويتيان: المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي (خليجي زين26) لديها حظوظ بلوغ المباراة النهائية

12/30/2024 4:38:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقة
الكويت - 30 - 12 (كونا) -- أكد المدربان الكويتيان صالح العصفور ومالك القلاف أن المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) لديها حظوظ لبلوغ المباراة النهائية المقررة إقامتها يوم السبت المقبل.
وقال المدربان في تصريحين متفرقين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن لقاءي الدور نصف النهائي اللذين يجمعان الكويت والبحرين في استاد (جابر الدولي) وعمان والسعودية في استاد (جابر المبارك) من المنتظر أن يتسما بالقوة والصعوبة على كل المنتخبات نظرا إلى تقارب المستويات الفنية بينها.
وعن لقاء الكويت والبحرين أوضح المدرب صالح العصفور أن المنتخب البحريني الذي تصدر مجموعته بعد فوزين لافتين على السعودية والعراق يعتمد أسلوب اللعب الجماعي والتعاوني فالفريق يدافع ويهاجم بكتلة واحدة ما يسمح له بفرض طريقته في المباراة على منافسه.
وأضاف أن لاعبي البحرين لديهم إمكانيات جيدة تسمح لهم بالانتقال السريع من الدفاع للهجوم مع وجود لاعبين مميزين مثل علي مدن أحد هدافي البطولة واللاعب محمد مرهون كما أن لاعبيه يملكون روحا عالية وإصرارا كبيرا طيلة المباراة.
وذكر أن المنتخب الكويتي الذي احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى ظهر بدوره بصورة جيدة في الدور الأول لا سيما في مواجهتي الإمارات وقطر ما منحه التأهل لافتا إلى أن طريقة لعبه التي ترتكز على الهجمات المرتدة أتت بنتائج جيدة مع استثمار لاعبيه الفرص السانحة لهم.
وبين أن (الأزرق) يملك لاعبين مميزين مثل محمد دحام ومعاذ العنزي وعيد الرشيدي إضافة للاعبي الخبرة كالقائد يوسف ناصر وحارس المرمى خالد الرشيدي وخالد إبراهيم ما يعزز فرصه بالفوز علاوة على أن الزخم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب الكويتي سيشكل عاملا إيجابيا لمصلحته.
وعن المباراة الأخرى التي تجمع منتخب عمان متصدر المجموعة الأولى مع نظيره السعودي ثاني المجموعة الثانية أوضح المدرب مالك القلاف أن العمانيين يعتمدون على تكثيف اللعب في منطقة الوسط وصناعة الهجمات عبر العمق كذلك على الأطراف.
وقال القلاف إن (الأحمر العماني) يعول على هدافه عصام الصبحي الذي يملك المهارة والسرعة ويتميز بالتمركز الجيد أمام المرمى ما سيشكل خطورة على قلبي الدفاع مشيرا إلى أن عدم وجود لاعبين هدافين مع الصبحي يعتبر أمرا سلبيا في حالة تشديد الرقابة عليه.
وبين أن (الأخضر) السعودي بدوره يعتمد على طريقة الضغط على المنافس من الأمام لخلق الفرص خصوصا أنه يملك لاعبين على مستوى عال وفي مقدمتهم القائد سالم الدوسري ومصعب الجوير كما أن الفريق قادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص بدليل أنه يملك أقوى خط هجوم برصيد 8 أهداف بمعدل 7ر2 هدف بالمباراة الواحدة.
وذكر في المقابل أن هذه الطريقة (الضغط) تفتح مساحات كبيرة في منطقة الوسط ما سيشكل خطرا على دفاعه مبينا أن الفريق الذي يستحوذ على وسط الملعب ويستثمر الفرص السانحة ستكون له الغلبة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة. (النهاية)

ف ش ا




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