مدربان كويتيان: المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي (خليجي زين26) لديها حظوظ بلوغ المباراة النهائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فهد شفاقة
الكويت - 30 - 12 (كونا) -- أكد المدربان الكويتيان صالح العصفور ومالك القلاف أن المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) لديها حظوظ لبلوغ المباراة النهائية المقررة إقامتها يوم السبت المقبل.
وقال المدربان في تصريحين متفرقين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن لقاءي الدور نصف النهائي اللذين يجمعان الكويت والبحرين في استاد (جابر الدولي) وعمان والسعودية في استاد (جابر المبارك) من المنتظر أن يتسما بالقوة والصعوبة على كل المنتخبات نظرا إلى تقارب المستويات الفنية بينها.
وعن لقاء الكويت والبحرين أوضح المدرب صالح العصفور أن المنتخب البحريني الذي تصدر مجموعته بعد فوزين لافتين على السعودية والعراق يعتمد أسلوب اللعب الجماعي والتعاوني فالفريق يدافع ويهاجم بكتلة واحدة ما يسمح له بفرض طريقته في المباراة على منافسه.
وأضاف أن لاعبي البحرين لديهم إمكانيات جيدة تسمح لهم بالانتقال السريع من الدفاع للهجوم مع وجود لاعبين مميزين مثل علي مدن أحد هدافي البطولة واللاعب محمد مرهون كما أن لاعبيه يملكون روحا عالية وإصرارا كبيرا طيلة المباراة.
وذكر أن المنتخب الكويتي الذي احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى ظهر بدوره بصورة جيدة في الدور الأول لا سيما في مواجهتي الإمارات وقطر ما منحه التأهل لافتا إلى أن طريقة لعبه التي ترتكز على الهجمات المرتدة أتت بنتائج جيدة مع استثمار لاعبيه الفرص السانحة لهم.
وبين أن (الأزرق) يملك لاعبين مميزين مثل محمد دحام ومعاذ العنزي وعيد الرشيدي إضافة للاعبي الخبرة كالقائد يوسف ناصر وحارس المرمى خالد الرشيدي وخالد إبراهيم ما يعزز فرصه بالفوز علاوة على أن الزخم الجماهيري الكبير الذي يحظى به المنتخب الكويتي سيشكل عاملا إيجابيا لمصلحته.
وعن المباراة الأخرى التي تجمع منتخب عمان متصدر المجموعة الأولى مع نظيره السعودي ثاني المجموعة الثانية أوضح المدرب مالك القلاف أن العمانيين يعتمدون على تكثيف اللعب في منطقة الوسط وصناعة الهجمات عبر العمق كذلك على الأطراف.
وقال القلاف إن (الأحمر العماني) يعول على هدافه عصام الصبحي الذي يملك المهارة والسرعة ويتميز بالتمركز الجيد أمام المرمى ما سيشكل خطورة على قلبي الدفاع مشيرا إلى أن عدم وجود لاعبين هدافين مع الصبحي يعتبر أمرا سلبيا في حالة تشديد الرقابة عليه.
وبين أن (الأخضر) السعودي بدوره يعتمد على طريقة الضغط على المنافس من الأمام لخلق الفرص خصوصا أنه يملك لاعبين على مستوى عال وفي مقدمتهم القائد سالم الدوسري ومصعب الجوير كما أن الفريق قادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص بدليل أنه يملك أقوى خط هجوم برصيد 8 أهداف بمعدل 7ر2 هدف بالمباراة الواحدة.
وذكر في المقابل أن هذه الطريقة (الضغط) تفتح مساحات كبيرة في منطقة الوسط ما سيشكل خطرا على دفاعه مبينا أن الفريق الذي يستحوذ على وسط الملعب ويستثمر الفرص السانحة ستكون له الغلبة والتأهل للمباراة النهائية للبطولة. (النهاية)
ف ش ا
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