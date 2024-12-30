قصر (النجمة الزهراء) في تونس .. معلم ثقافي وموسيقي يحظى باعجاب زائريه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من شكري بن منصور (تحقيق مصور)
تونس - 30 - 12 (كونا) -- بطابع مغاربي وأندلسي ومشرقي وموقعه على هضبة مرتفعة وسط حديقة شاسعة في منطقة (سيدي بوسعيد) السياحية
التونسية المعروفة يحظى قصر (النجمة الزهراء) باعجاب زائريه ليأخذهم في رحلة إلى القرن ال12 عبر محتوياته التي تؤرخ للموسيقى العربية وتحفه النادرة واللوحات والمخطوطات العربية.
وأمر البارون رودولف ديرلانجي الموسيقي والرسام الفرنسي بتشيد قصره المعروف بقصر (النجمة الزهراء) بين سنتي 1912 و1922 وسط حديقة شاسعة ليكون متحفا ثقافيا فريدا في تونس والمنطقة العربية والوجهة الأشهر والمفضلة لزوار تونس.
ويضم القصر الذي تحول عام 1991 إلى مركز للموسيقى العربية والمتوسطية 2200 تحفة تعكس اهتمام البارون ديرلانجي بالتراث الموسيقي العربي.(النهاية)
ش ب م / م خ
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