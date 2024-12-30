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قصر (النجمة الزهراء) في تونس .. معلم ثقافي وموسيقي يحظى باعجاب زائريه

12/30/2024 4:38:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من شكري بن منصور (تحقيق مصور)
تونس - 30 - 12 (كونا) -- بطابع مغاربي وأندلسي ومشرقي وموقعه على هضبة مرتفعة وسط حديقة شاسعة في منطقة (سيدي بوسعيد) السياحية التونسية المعروفة يحظى قصر (النجمة الزهراء) باعجاب زائريه ليأخذهم في رحلة إلى القرن ال12 عبر محتوياته التي تؤرخ للموسيقى العربية وتحفه النادرة واللوحات والمخطوطات العربية.
وأمر البارون رودولف ديرلانجي الموسيقي والرسام الفرنسي بتشيد قصره المعروف بقصر (النجمة الزهراء) بين سنتي 1912 و1922 وسط حديقة شاسعة ليكون متحفا ثقافيا فريدا في تونس والمنطقة العربية والوجهة الأشهر والمفضلة لزوار تونس.
ويضم القصر الذي تحول عام 1991 إلى مركز للموسيقى العربية والمتوسطية 2200 تحفة تعكس اهتمام البارون ديرلانجي بالتراث الموسيقي العربي.(النهاية)

ش ب م / م خ




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