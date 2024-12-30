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هيئة البيئة تحتفل باليوم الخليجي للحياة الفطرية تحت شعار (حياة فطرية بحرية مستدامة)

12/30/2024 4:38:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- احتفلت الهيئة العامة للبيئة باليوم الخليجي للحياة الفطرية الذي يصادف اليوم الاثنين تحت شعار (حياة فطرية بحرية مستدامة) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت مديرة الهيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري في كلمتها خلال هذه الاحتفالية إن دول مجلس التعاون الخليجي سعت لإيجاد صيغة مناسبة علمية متفق عليها لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الكندري أن قادة دول مجلس التعاون اعتمدوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في العام 1985 واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول الخليج إدراكا منهم لأهمية المحافظة على الحياة الفطرية.
وأضافت أن دول مجلس التعاون تحتفل باليوم الخليجي للحياة الفطرية في 30 ديسمبر كل عام وتستضيف احتفاليته الكويت هذا العام ليكون محطة سنوية تتضافر فيها الجهود من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والنظم الإيكولوجية والأنواع المهددة بالانقراض.
وأكدت أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواجهة التحديات البيئية المشتركة والعمل على تحقيق رؤية مستدامة تضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة. (النهاية)

ع ظ




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