هيئة البيئة تحتفل باليوم الخليجي للحياة الفطرية تحت شعار (حياة فطرية بحرية مستدامة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 12 (كونا) -- احتفلت الهيئة العامة للبيئة باليوم الخليجي للحياة الفطرية الذي يصادف اليوم الاثنين تحت شعار (حياة فطرية بحرية مستدامة) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت مديرة الهيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري في كلمتها خلال هذه الاحتفالية إن دول مجلس التعاون الخليجي سعت لإيجاد صيغة مناسبة علمية متفق عليها لحماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الكندري أن قادة دول مجلس التعاون اعتمدوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة في العام 1985 واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول الخليج إدراكا منهم لأهمية المحافظة على الحياة الفطرية.
وأضافت أن دول مجلس التعاون تحتفل باليوم الخليجي للحياة الفطرية في 30 ديسمبر كل عام وتستضيف احتفاليته الكويت هذا العام ليكون محطة سنوية تتضافر فيها الجهود من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والنظم الإيكولوجية والأنواع المهددة بالانقراض.
وأكدت أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواجهة التحديات البيئية المشتركة والعمل على تحقيق رؤية مستدامة تضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة. (النهاية)
ع ظ
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