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مدرب منتخب عمان: مباراتنا غدا مهمة ضد فريق يملك عناصر جيدة ومدرب السعودية: لقاء صعب لكننا جاهزون

12/30/2024 4:38:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 12 (كونا) -- قال مدرب منتخب سلطنة عمان لكرة القدم رشيد جابر إن الفريق سيخوض غدا الثلاثاء مباراة مهمة أمام شقيقه السعودي في بطولة الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) "حيث يملك (الأخضر) السعودي عناصر جيدة والتاريخ يشهد بذلك".
وأضاف جابر في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الذي يسبق لقاء منتخبي عمان والسعودية غدا أن لاعبي فريقه يحتاجون جهدا وتركيزا أكبر وكسب الصراعات في الملعب خلال التسعين دقيقة لافتا إلى أن التفاصيل الصغيرة سيكون لها أثرها في المباراة.
وبين أنه على لاعبيه التركيز في بداية المباراة والحضور الذهني وذلك سيحل أي مشكلة في الفريق بحيث تلعب بطريقة تستفيد من نقاط قوتك ونقاط ضعف الفريق المنافس.
وأوضح أنه بغض النظر عمن يشارك في لقاء الغد "لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين بالفريق" مضيفا أنهم يعملون داخل الفريق العماني كمنظومة وهدفهم أن يكونوا طرفا في النهائي الخليجي.
من جانبه قال لاعب منتخب عمان فايز الرشيدي في المؤتمر الصحفي إن المباراة لن تكون سهلة لكن اللاعبين سيكونون جاهزين غدا وسيقدمون كل شيء في أرضية الملعب والجمهور العماني سيكون الرقم واحد والدافع في أرضية الملعب.
من جهته قال مدرب المنتخب السعودي ايرفي رينارد إن مباراة الغد صعبة وسيكون الفريق على الموعد "ونحن جاهزون للمباراة" مضيفا أنه "الآن في المكان الذي كانوا يريدونه منذ بداية البطولة".
وذكر رينارد أنه يعرف إمكانيات لاعبيه جيدا ويجب عليهم التركيز شاكرا دعم الجمهور السعودي المستمر للفريق الذي يشكل عاملا مساعدا متمنيا مواصلة الدعم منهم وأن اللاعبين مصرون على إسعاد الجمهور السعودي.
وبين أن تسجيل الأهداف أصعب أمر في كرة القدم "ونعمل لتحسين أداء اللاعبين في القادم من المباريات ونعمل على إيجاد التوازن الدفاعي وأن انطلاقتهم كقوة دفاعية كان في الشوط الثاني من مباراة العراق التي كانت صعبة وشهدت كثرة الضغط على الفريق السعودي.
وتابع "أسلوبنا هو أن نفرض أسلوبنا لا أن نتأقلم مع أسلوب المنافس" ويجب عدم إغفال المنافسين وطريقة لعبهم ونعرف المنتخب العماني ويجب أن نكون أقوى مما كنا عليه في مباراة العراق".
بدوره قال لاعب المنتخب السعودي عون السلولي إنهم سيكونون جاهزين ونتمنى التوفيق أمام الفريق العماني شاكرا دعم الجمهور السعودي في المباراة السابقة وواعدا إياهم بتقديم أفضل ما لديهم. (النهاية)

م ي م




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