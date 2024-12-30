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أمطار الاثنين.. رئيس مجلس النواب يمازح بها وزيري المياه والأوقاف

12/30/2024 3:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مازح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وزيري المياه والأوقاف في افتتاح الجلسة التشريعية اليوم الاثنين.
ووجه الصفدي حديثه لوزير المياه، قائلا "وينه وزير المياه لازم يشكر وزير الأوقاف لأنه صلينا صلاة استسقاء الجمعة وربنا استجاب".
وأضاف: "حتى لا نفهم خطأ. القصد أنه ربنا استجاب لنا في صلاة الاستسقاء".
وكان حدد مجلس النواب دقيقتين لكل نائب لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
وتتأثر المملكة اليوم الاثنين، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي.








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