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العرموطي: رئيس الوزراء طلب تصويب مخالفات ديوان المحاسبة ولم يتم الاستجابة له

12/30/2024 3:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهجن النائب صالح العرموطي عدم الاستجابة لطلبات رئيس الوزراء بتصويب المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023.
وقال العرموطي خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن ديوان المحاسبة أصدر العديد من الاستيضاحات للمؤسسات والوزارات وفق ما ورد بالتقرير وكذلك طلب رئيس الوزراء تصويب المخالفات ولكن لم يتم الاستجابة له.
وأضاف أن تقرير الديوان كان في عام 2021 نحو 500 صفحة وفي عام 2022 نحو 400 صفحة وفي التقرير الحالي لسنة 2023 جاء في أقل من 200 صفحة.
وتابع العرموطي متسائلا: يبدو أن الفساد المالي والإداري مسيطر عليه.
ودعا إلى تصويب كل المخالفات الواردة في التقرير ومحاسبة كل من تسبب بها والعمل على استرداد المال العام.








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