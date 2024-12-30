فيديو غريب.. لبطاريق خرجت من نفق بقصر ماهر الأسد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- على مدى الأيام الماضية، تداول العديد من السوريين مشاهد من داخل قصر ماهر شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.



إذ وثقت تلك الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، مشاهد لأقبية من داخل القصر الفاخر القابع في بلدة يعفور بمنطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.



إلا أن أحد المقاطع التي انتشرت أظهرت خروج بطاريق زعم ناشروها أنها كانت محتجزة في نفق القصر العائد لقائد الفرقة الرابعة سابقاً.



لكن هذا الادعاء ليس دقيقا على الإطلاق. إذ أظهر تقطيع الفيديو لمشاهد ثابتة والتفتيش عنها في محركات البحث، أنه يحتوي على مقطعين.



نفق سريّ

فالمقطع الأول الذي يُظهر طوابق تحت أرضية وما يشبه الأقبية وثق فعلا "مشاهد للنفق السريّ في منزل الأسد".

لكن لم يظهر في الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتين وثلاثون ثانية أي مشاهد لبطاريق.

أما المقطع الذي ظهرت فيه البطاريق فهو منشور على حساب إنستغرام لحديقة حيوان في اليابان بتاريخ 26 نوفمبر 2024

وأوضح الحساب في تعليق مرافق على الفيديو الذي حصد أكثر من 50 مليون مشاهدة أن البطاريق أُخرجت أثناء صيانة في مكيف الهواء.

يشار إلى ان الشقيق الأصغر للأسد كان توجه بمروحية إلى العراق ومنه إلى روسيا تاركاً خلفه جنوده، بحسب مصدر عسكريّ سوريّ.

كما أوضح مسؤول أمنيّ عراقيّ لفرانس برس أنّ ماهر وصل بطائرة في السابع من ديسمبر الحالي إلى بغداد حيث مكث لنحو خمسة أيام، ثم غادر.



ويشتبه بتورّط شقيق الأسد في جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في سوريا في آب/أغسطس 2013، وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقّه.

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