لتطهير قولونك- 5 توابل أضفها لنظامك الغذائي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إذا كنت ترغب في تطهير قولونك وتحسين صحته، هناك توابل متوفرة في مطبخك، احرص على تناولها كمشروب دافئ أو إضافتها إلى الطعام أثناء الطهي.



توابل لتطهير القولون

1- الكركم

يتميز الكركم باحتوائه على نسبة عالية من مادة الكركمين، التي تساهم في تقليل التهابات القولون، عن طريق تثبيط إنتاج السيتوكينات الالتهابية، بحسب دراسة أجريت عام 2021، منشورة في مجلة تصميم الأدوية وتطويرها وعلاجها.



2- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تخفيف انتفاخ البطن والغازات عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات الهضمية، فضلًا عن احتوائه على الجينجيرول والشوجول، وهما مركبان يحميان القولون، بفضل خصائصهما المضادة للالتهابات.



3- القرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات سكر الدم، لكنها تساعد أيضًا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون، لأنها فعالة في إنتاج الإنزيمات الهضمية.

علاوة على ذلك، تحتوي القرفة على مركب يدعى سينامالديهيد، يساهم في تحسين الميكروبيوم المعوي ومكافحة الالتهابات.



4- الزعتر

يساهم الزعتر في تعزيز صحة البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي وطرد الغازات، بالإضافة إلى محتواه العالي من الكارفاكرول والثيمول، وهما مركبان ثبت أنهما يساعدان على تهدئة التهاب الأمعاء.



5- الكمون

يلعب الكمون دورًا كبيرًا في تخفيف الإمساك، ومن ثم تنظيف القولون من الفضلات العالقة به، نظرًا لقدرته على زيادة إنتاج الإنزيمات للهضمية وتقليل الانتفاخ.

الكونسلتو