مطالبة نيابية بإعادة التوقيت الشتوي في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب النائب جميل دهيسات الحكومة بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن.
وقال دهيسات، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن العديد من الشكاوى وردت إليه من مواطنين وطلاب وعمال حول خروجهم مبكرا في الصباح إلى المدارس أو الجامعات
أماكن عملهم.
وكان قرر مجلس الوزراء في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، والتي بينت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.
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