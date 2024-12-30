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مطالبة نيابية بإعادة التوقيت الشتوي في الأردن

12/30/2024 3:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب النائب جميل دهيسات الحكومة بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن.
وقال دهيسات، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن العديد من الشكاوى وردت إليه من مواطنين وطلاب وعمال حول خروجهم مبكرا في الصباح إلى المدارس أو الجامعات أماكن عملهم.
وكان قرر مجلس الوزراء في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، وجاء القرار بعد دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، والتي بينت أن استمرار العمل في هذا التوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النهار.








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