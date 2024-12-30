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السفارة الأمريكية في عمان: فقدت أمريكا اليوم قائداً استثنائياً ورجل دولة

12/30/2024 3:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت السفارة الأمريكية في عمان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ، والذي توفي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 100 عام في منزله بولاية جورجيا .
وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "X" : "فقدت أمريكا والعالم قائداً استثنائياً، ورجل دولة، وإنساناً عظيماً" ، حيث نشرت السفارة صورة للرئيس الراحل كارتر برفقة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أمام البيت الأبيض في إحدى زيارات جلالته للولايات المتحدة الأمريكية .
وأعلن مركز كارتر وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، الذي دخل دار رعاية المحتضرين منذ أكثر من عام، مساء الأحد، محاطًا بعائلته عن عمر ناهز الـ 100 عام .
وشغل كارتر منصب الرئيس الأمريكي من عام 1977 إلى 1981 ، وفي عام 1982، أنشأ كارتر مركز كارتر لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها ، وفي عام 2002، حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في تأسيس المركز .









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