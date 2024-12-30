السفارة الأمريكية في عمان: فقدت أمريكا اليوم قائداً استثنائياً ورجل دولة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نعت السفارة الأمريكية في عمان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ، والذي توفي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 100 عام في منزله بولاية جورجيا .
وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "X" : "فقدت أمريكا والعالم قائداً استثنائياً، ورجل دولة، وإنساناً عظيماً" ، حيث نشرت السفارة صورة للرئيس الراحل كارتر برفقة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أمام البيت الأبيض في إحدى زيارات جلالته للولايات المتحدة الأمريكية .
وأعلن مركز كارتر وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، الذي دخل
دار رعاية المحتضرين منذ أكثر من عام، مساء الأحد، محاطًا بعائلته عن عمر ناهز الـ 100 عام .
وشغل كارتر منصب الرئيس الأمريكي من عام 1977 إلى 1981 ، وفي عام 1982، أنشأ كارتر مركز كارتر لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها ، وفي عام 2002، حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في تأسيس المركز .
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