مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط تشديدات على دخول المصلين المسلمين للأقصى، وإجراءات عسكرية مشددة على أبواب المسجد كافة ومحيط ومداخل البلدة القديمة في القدس.
ويأتي الاقتحام في خامس أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستعمرون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.
كما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستعمر "الأقصى"، وفقا لمعطيات صادرة عن محافظة القدس.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.
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